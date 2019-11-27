Греф заявил, что считает себя виновным в утечке данных клиентов Сбербанка

Москва, 27 ноября. Сбербанк пересмотрел свою политику безопасности, заявил руководитель банка Герман Греф, комментируя недавнюю утечку данных клиентов. Греф также отметил, что считает виновным в случившемся в первую очередь себя, как руководителя компании.

Во время передачи «Открытый диалог с Германом Грефом», глава Сбербанка рассказал, что утечка данных произошла из-за сознательных действий сотрудника, который готовился к этому преступлению три месяца. По его словам, раньше он полагал, что защититься от подобных действий нельзя, однако сейчас банк намерен изменить подход к безопасности.

«На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина по одной простой причине, что я пользовался неправильной парадигмой. Мы строили защиту внешнюю, и мы ее построили, на мой взгляд, настолько эффективно, насколько ее можно построить», — сказал он.

Греф отметил, что любая система, имеющая дело с людьми, подвержена рискам. В то же время, он выразил убежденность, что Сбербанк обладает самой защищенной системой в стране, пишет газета «Известия».

В октябре этого года один из сотрудников Сбербанка продал злоумышленникам в Интернете информацию по картам клиентов. Значительная часть этой информации, к счастью, оказалась устаревшей и неактивной. Однако, по словам руководства, поступок сотрудника многому их научил. На данный момент банк уже пересмотрел режим доступа к отдельным данным.