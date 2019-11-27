Украина, Эстония, Латвия и Швеция обратились к России из-за Азовского моря

Москва, 27 ноября. Главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции обратились к России с призывом обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море. Заявление было опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Представители МИД четырех стран сделали заявление после передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей.

«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — говорится в документе.

Кроме того, подчеркивается, что Эстония, Литва, Швеция подтверждают свою позицию по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

Ранее состоялась передача украинской стороне трех кораблей, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива за провокацию. Бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны 17 ноября, передавал RT.

В ноябре прошлого года два украинских бронекатера и буксир нарушили правила прохода кораблей из Черного моря в Азовское: они направились в сторону Керченского пролива и стали опасно лавировать, оставив без внимания законные требования российской стороны прекратить движение. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь, а члены их экипажей — арестованы.

Российские власти назвали произошедший инцидент однозначной провокацией. В Москве подчеркнули, что РФ действует в Азовском море в строгом соответствии с международным правом.

После инцидента в Керченском проливе занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. При этом он заявил, что «Украина никогда не откажется от использования своих портов на Азовском море, в том числе и военными кораблями». По его словам, для этого будут задействованы все политико-дипломатические средства.

Комментируя заявление Порошенко, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что «на деле нет ни каких проблем», поскольку при соблюдении элементарных правил судоходства любое судно, в том числе украинское, может пройти Керченский пролив. Сенатор подчеркнул, что для российской стороны ничего «принципиально не изменилось», поскольку пограничники продолжат пресекать любые провокации.

В понедельник, спустя ровно год после провокации, сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что Украина получила серьезный урок после провокации с военными кораблями в Керченском проливе. Он подчеркнул, что корабли могут проходить в Азовском море «без вопросов», но при условии, что они будут строго придерживаться действующего порядка прохождения.

Сенатор утверждает, что украинская сторона больше не будет прибегать к военным провокациям, так как теперь осознает серьезность последствий.