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Несколько россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане, отправили на срочную операцию

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Несколько россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане, отправили на срочную операцию

Санта-Доминго, 27 ноября. Посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) сообщило, что несколько россиян, получивших тяжелые травмы в крупном ДТП, были отправлены на срочную операцию. Их состояние оценивается как тяжелое.

Заявление посольства подтвердили в скорой помощи города Игуэй, где сообщили, что сейчас врачи проводят операции трех человека, пострадавших в тяжелом ДТП.

Напомним, что возле доминиканского города  Игуэй произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 39 граждан России. Автобус вез россиян в аэропорт, когда в него врезался грузовик, после чего автобус перевернулся.

Всего в автобусе было около 60 пассажиров. На место аварии незамедлительно отправили два вертолета и машины скорой помощи. Правоохранительные органы уже устанавливают причины аварии.

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Источник: Facebook посольства РФ в Венесуэле
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