Несколько россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане, отправили на срочную операцию

Санта-Доминго, 27 ноября. Посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) сообщило, что несколько россиян, получивших тяжелые травмы в крупном ДТП, были отправлены на срочную операцию. Их состояние оценивается как тяжелое.

Заявление посольства подтвердили в скорой помощи города Игуэй, где сообщили, что сейчас врачи проводят операции трех человека, пострадавших в тяжелом ДТП.

#AHORA: Un camión chocó con un autobús que transportaba turistas en la Autopista del Coral, próximo a la entrada de Higüey. Hasta el momento se habla de 60 turistas rusos involucrados, más de 20 heridos entre ellos niños.#DL #DiarioLibre #Actualidad #AutopistadelCoral pic.twitter.com/0UC3sZ7Dyl — Diario Libre (@DiarioLibre) November 26, 2019

Напомним, что возле доминиканского города Игуэй произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 39 граждан России. Автобус вез россиян в аэропорт, когда в него врезался грузовик, после чего автобус перевернулся.

Всего в автобусе было около 60 пассажиров. На место аварии незамедлительно отправили два вертолета и машины скорой помощи. Правоохранительные органы уже устанавливают причины аварии.