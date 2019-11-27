Список лучших фильмов десятилетия составили в Великобритании

Москва, 27 ноября. Журналисты издания The Independent составили список, в который вошли 40 лучших фильмов за последние 10 лет.

По мнению авторов рейтинга, самой яркой кинокартиной уходящего десятилетия стал фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса, получивший в 2017 году сразу три «Оскара» — американские кинокритики отметили его за лучшую мужскую роль второго плана, лучший адаптированный сценарий и признали лучшим фильмом года. Как отмечает издание, Дженкинсу суждено было стать «одним из самых важных кинематографических голосов эпохи».

Второе место — у фильма «Кэрол» Тодда Хейнса, посвященного отношениям двух женщин в Нью-Йорке 50-х годов прошлого венка. Главные роли в картине исполнили Кейт Бланшетт и Руна Мара.

На третьей позиции в рейтинге — триллер «Прочь» режиссера Джордана Пила, посвященный теме межрасовых отношений в XXI веке. Как пишет The Independent, «в поле зрения автора находятся пик белого центризма, бремя и ожидания чернокожих жителей Америки, многие из которых были обмануты в эпоху Обамы» (бывшего президента США Барака Обамы — прим. ФАН).

Четвертое место составители списка отдали драме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить», получившей в 2018 году «Оскар» за лучшие костюмы. Фильм посвящен судьбе знаменитого британского кутюрье Рейнольдса Вудкока, творившего в Лондоне в середине прошлого века.

Замыкает пятерку лучших драматическая комедия братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса». Издание называет картину «своего рода анти-Одиссеей», главный герой которой «не просто пытается найти дорогу домой, но осознает, что у него нет дома, куда можно было бы вернуться». Авторы рейтинга признали фильм «глубоко меланхолической работой».

В десятку наиболее ярких кинокартин десятилетия включены также «Американская милашка», «Приключения Паддингтона — 2», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Тебя никогда здесь не было» и «Женщины XX века».

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