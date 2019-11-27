Греф считает, что в России надо будет ввести прогрессивный НДФЛ

Москва, 27 ноября. Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что в России придется с течением времени ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц – НДФЛ. Однако он отметил, что при этом важно не пересекать границы приемлемого.

«Да, когда-то, на мой взгляд, этот налог должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным, но на сколько — это серьезная история. Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — высказался Греф на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый», сообщает ТАСС.

По мнению Германа Грефа, когда верхняя граница налогообложения пересекает приемлемые границы, бизнес начинает покидать эти юрисдикции. При этом сам Греф отметил, что сам готов платить «налог на богатых», который может равняться 20-50% от дохода.

Напомним, Министерство финансов РФ не исключает, что со временем будет повышен налог на роскошь. В интервью программе «Познер» вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отметил, что согласен с утверждением, что «разница в уровне доходов создает напряжение в обществе».

Ранее идею введения прогрессивного налога в России прокомментировал президент Владимир Путин. По его мнению, полученных средств хватило бы на выплату пенсий в течение шести дней.