Победители армейского КВН получили фуражку от Шойгу

Москва, 27 ноября. Победители игр армейского «Клуба веселых и находчивых» получили генеральскую фуражку от министра обороны России Сергея Шойгу.

Во вторник в Москве прошел финал игр армейского КВН, в котором приняли участие команды довузовских образовательных организаций российского Минобороны. По словам заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, выступавшего на церемонии награждения победителей, в подобных учебных заведениях обучаются сегодня более 17 тысяч воспитанников.

«Мы гордимся вами, вы очень талантливые, вы преуспеваете во всем: в учебе, спорте, в художественном творчестве», — сказал замминистра, обращаясь к участникам финала.

Ислам Шагенов, представляющий Ставропольское президентское кадетское училище и признанный самым веселым и находчивым, получил от министра обороны генеральскую фуражку.

Бессменный руководитель и ведущий КВН Александр Масляков отметил, что восхищен воспитанниками военных учебных заведений, посвящающими свободное время этой игре.

«Мне очень понравилось совместное действо команды «Молодежный формат», и сирийской части этой команды я хочу вручить свой галстук в качестве специального приза», — заявил Масляков.

Игры армейского КВН проводились в нынешнем году под девизом «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры». В финале играли команды «Дети Суворова» (Санкт-Петербургское суворовское училище), «Перпетуум мобиле» (Московское военно-музыкальное училище им. В.Халилова), «Салют» (Ставропольское президентское кадетское училище), «Урал, товарищи!» (Екатеринбургское суворовское военное училище), «Морская капуста» (филиал Нахимовского военно-морского училища, Владивосток), «Молодежный формат» (Санкт-Петербургский кадетский военный корпус).

Судьями в финальной игре выступили Александр Масляков, Михаил Галустян, Игорь Бутман, Ольга Кабо и Арина Шарапова.