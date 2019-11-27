Авиакомпания разбившегося в Ростове-на-Дону Boeing ответила на доклад МАК о катастрофе

Дубай, 27 ноября. Авиакомпания Flydubai, комментируя итоговый доклад МАК о катастрофе в марте 2016 года в Ростове-на-Дону, заявила, что пилот разбившегося самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Flydubai, вылетевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. По данным расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), авиакатастрофа произошла из-за ошибок пилота.

В комментарии авиакомпании к итоговому докладу МАК сообщается, что экипаж самолета принял решение войти на второй круг при приземлении. В этот момент сработала звуковая сигнализация о сдвиге ветра.

«Экипаж два часа находился в зоне ожидания в районе Ростова-на-Дону. Решение о полете в зоне ожидания было принято на основании сводок погоды. Экипаж принял решение совершить повторный заход на посадку, получив от диспетчеров сводку с неполными данными о фактической погоде. Информация не содержала предупреждения о сдвиге ветра», — цитирует РИА Новости комментарий Flydubai.

При этом в Flydubai добавили, что пилоты могли испытывать «операционную усталость», а заход на второй круг «выполнялся в напряженной рабочей обстановке при высокой турбулентности».

В понедельник стало известно, что МАК завершил расследование крушения самолета Boeing-737. Причиной катастрофы специалисты назвали ошибочные действия экипажа. В отчете сообщалось, что в один момент пилоты потеряли способность прогнозировать реакцию самолета на свои действия из-за рабочей загрузки пилотов, в том числе психологической.

Когда ситуация стала критической, экипаж находился в состоянии сильнейшего стресса, командир потерял способность адекватно оценивать обстановку и сильно нервничал, передавал RT. Ситуацию попытался исправить второй пилот (его действия были признаны правильными), но командир воздушного судна уже не реагировал на слова и действия коллеги. В отчете действия командира называются неадекватными.