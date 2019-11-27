Операция Турции против курдов в Сирии будет продолжаться, пока не достигнет поставленных целей

Анкара, 27 ноября. Операция ВС Турции в Сирии «Источник мира» будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет поставленных целей. Соответствующее заявление было опубликовано Советом национальной безопасности Турции, заседание которого проходило под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Заседание состоялось в президентском дворце в столице Турции; оно длилось более четырех часов.

«Операция «Источник мира» будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели», — сообщается в распространенном коммюнике.

Турецкий Совбез также выразил надежду, что Вашингтон все же выполнит данные Анкаре ранее обещания касательно отвода курдских формирований от турецко-сирийской границы.

Сейчас боевые действия против курдских радикалов на севере Турции приостановлены. Находящиеся в регионе турецкие войска заняты разминированием территорий между сирийскими городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. В рамках операции турецкая сторона боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1. После начала «Источника мира» президент Турции и вице-президент США Майк Пенс договорились о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой «безопасной зоны», однако выполнено оно не было.

Америка продолжает оказывать существенную поддержку курдским боевикам. Это делается, в том числе и для давления Анкару. Например, 29 октября палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Анкары и ее финансового сектора в связи с проведением турецкой стороной силовой миссии в северо-восточной части Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.