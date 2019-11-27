Стали известны подробности аварии с русскими туристами в Доминикане

Санто-Доминго, 27 ноября. Стали известны подробности ДТП с туристическим автобусом в Доминикане. В салоне автомобиля находились русские туристы. По предварительным данным, никто из пассажиров не погиб, сообщает источник Федерального агентства новостей в МИД РФ.

В настоящее время известно, что автобус туристической фирмы Ex Tour направлялся в аэропорт, по невыясненным обстоятельствам он столкнулся с грузовиком и перевернулся. В результате столкновения около 20 человек получили травмы различной степени тяжести. По уточненным данным, в автобусе находились 39 российских туристов.

Консульский отдел РФ в Доминикане держит ситуацию на контроле, сообщил источник в российском МИД.

По предварительной информации, всего в автобусе находилось порядка 70 человек. Среди пострадавших есть дети.

Напомним, ранее очевидцы передали ФАН видео с места ДТП. На кадрах видно, что пострадавшим оказывают помощь на месте ЧП.