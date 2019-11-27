ВВС Сирии нанесли удары по объектам контрабанды нефти, прикрываемым курдами и США

Дамаск, 27 ноября. Министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб сообщил подробности авиаатаки по нефтяным объектам на севере страны: удары наносили ВВС Сирии, чтобы пресечь контрабанду нефти курдами.

Как сообщает во вторник Telegram-канал «Вестник Дамаска», глава Минобороны Сирии сообщил, что серия авиаударов в ночь на понедельник по нефтяным объектам на севере страны была нанесена самолетами ВВС Сирии.

По его словам, удары наносились по объектам контрабанды сирийской нефти, поставки которой осуществляют курды через Джераблус на территорию Турции.

Напомним, что кражей нефти в Сирии руками бандформирований курдов занимаются США. Ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, передавала «Газета.ру». Под предлогом борьбы с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны.

Незаконную деятельность американского правительства охраняют курды, террористы ИГ1, а также прибывшие из Ирака наемники ЧВК Blackwater. Как сообщало Федеральное агентство новостей, несколько тысяч наемников Blackwater были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами Америки. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

МИД РФ называет действия США в Сирии преступлением международных масштабов.

Начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил на прошлой неделе, что официальный Дамаск должен разобраться с присутствием на своих землях американских наемников из ЧВК Blackwater. По мнению военного, «США закончат красть нефть тогда, когда этот конфликт выльется в конкретные меры со стороны Сирии и состоится разговор на уровне государств».

1 Организация запрещена на территории РФ.