В перевернувшимся в Доминикане автобусе было 35 российских туристов

Санто-Доминго, 27 ноября. Федеральному агентству новостей стали известны подробности ДТП с туристическим автобусом, которое сегодня произошло в Доминикане. В салоне автомобиля находилось 35 граждан России, сообщили в посольстве РФ.

На данный момент нет сведений о погибших, но известно о 20 пострадавших пассажирах, среди которых есть дети, сообщает источник ФАН. Точные причины и обстоятельства ДТП пока уточняются.

Напомним, по предварительной версии, автобус туристической фирмы Ex Tour двигался по трассе из Пунта-Каны в аэропорт. По невыясненным пока обстоятельствам автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся. Данную информацию корреспонденту ФАН подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ.