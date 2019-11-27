США обеспокоены испытаниями С-400 с F-16 в Турции

Вашингтон, 27 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турцией вызывают беспокойство. Он отметил, что Вашингтон все равно продолжит вести переговоры с Анкарой на эту тему.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 25 ноября над турецкой столицей пролетели истребители F-16, принимавшие участие в испытаниях С-400.

«Мы надеемся (на решение этой проблемы.—Прим. ФАН). Мы все еще ведем переговоры с турками и пытаемся найти выход из этой ситуации», — сказал Помпео.

Он добавил, что сам факт испытания Турцией российских ракетных систем вызывает у США обеспокоенность. По его словам, Вашингтон дал понять турецким властям, что хотел бы, чтобы те отказались от полного оперативного применения С-400, пишет RT.

Ожидается, что ЗРК будут введены в строй в апреле 2020 года, передает телеканал 360. Напомним, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном.

США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия. По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса. Тем не менее власти Турции отказались отступать от принятого ранее решения. В отместку Вашингтон заморозил своему партнеру поставку истребителей F-35.