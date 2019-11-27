Турция отказалась принять план НАТО по Прибалтике из-за разногласий по курдским боевикам в Сирии

Анкара, 27 ноября. Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в ответ на нежелание Альянса признавать «Отряды народной самообороны» (YPG), действующие в Сирии, террористами.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в НАТО, власти Турции, отказавшись принимать план, дали указание представителю в Альянсе занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока официально признать YPG террористами.

Источник заявил, что турецкие власти «держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок».

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Анкара поставила перед собой цель создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства».

В 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил Сирии» (SDF) фактически оккупировали их. Ситуацию усугубляли систематические притеснения арабского населения со стороны новой оккупационной администрации во главе с SDF.

Помимо этого, по всей Восточной Сирии продолжается принудительная мобилизация в ряды «Демократических сил». Полевые командиры SDF регулярно похищают и насильно направляют на службу, в том числе сразу на передовую, местных арабов для восполнения собственных потерь. Аналогичную практику применяли боевики «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии, передавала «Газета.ру». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.