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Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане, ФАН публикует видео с места ЧП

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Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане, ФАН публикует видео с места ЧП

Санто-Доминго, 26 ноября. В Доминикане перевернулся туристический автобус. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, в салоне находились российские граждане.

По предварительным данным, автобус туристической фирмы Ex Tour двигался по трассе из Пунта-Каны в аэропорт. По невыясненным пока обстоятельствам автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся. В салоне находились иностранные и российские туристы.

Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане, ФАН публикует видео с места ЧП

На данный момент точной информации о числе пострадавших нет. В МИД РФ корреспонденту ФАН подтвердили информацию о ДТП, подробности происшествия выясняются.

Очевидцы передали ФАН видео с места ДТП. На кадрах видно, что пострадавшим оказывают помощь на месте ЧП. 

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