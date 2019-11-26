Основателя Telegram Дурова вызвали в американский суд

Нью-Йорк, 26 ноября. Российский предприниматель Павел Дуров даст показания в американском суде в январе 2020 года. Такая договоренность была заключена им с федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Это следует из материалов, которые поступили в электронную базу суда.

Речь идет об иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc, который был подан 11 октября. Регулятор заявил претензию в связи с размещением компанией Дурова токенов Gram. По предварительным данным, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) в 2018 году продали 2,9 миллиарда токенов на общую сумму 1,7 миллиарда долларов, из них 424,5 миллиона долларов – в США. По мнению регулятора, у Telegram не было необходимого разрешения на проведение подобных операций.

Обе стороны согласовали план дачи показаний, который был утвержден судьей в этот понедельник. Согласно ему, свидетели защиты будут давать показания 7 января 2020 года; сам Дуров выступит в суде 7 или 8 января.

Отметим, что Telegram отрицает, что выпускал «ценные бумаги», обвиняя регулятора в произвольной трактовке. Также компания Дурова настаивает на том, что не должна была подавать никаких заявлений о регистрации кибервалюты, так как это не требовалось по закону.

Ранее суд оставил в силе временный запрет на запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON.