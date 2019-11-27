Морская пехота ВМФ России отмечает 314 лет со дня образования

Москва, 27 ноября. Сегодня Военно-морской флот РФ отмечает День Морской пехоты. Личный состав, дислоцирующийся в Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии торжественной телеграммой поздравил Главком ВМФ, адмирал Николай Евменов.

«За более, чем три века морские пехотинцы прошли путь блестящих побед и выдающихся сражений. Овеяли себя славой в сражениях Северной войны… Проявили выдающийся героизм в годы Великой Отечественной войны… Более 200 морских пехотинцев сегодня встретят свой профессиональный праздник в море, выполняя задачи в составе антитеррористических групп на борту кораблей и судов Военно-морского флота» — заявил адмирал Евменов.

В наши дни подразделения морской пехоты отличились при обеспечении безопасности гражданского судоходства в Аденском заливе и у побережья Африканского рога. Ярким историческим событием стала успешная операция по освобождению танкера «Московский университет» от сомалийских пиратов.

На данный момент морская пехот успешно выполняет поставленные задачи в Сирии, обеспечивая безопасность российских военных. Именно поэтому на современном этапе в основу подготовки пехотинцев положены не только навыки, приобретенные в рамках учений, но и реальный опыт боевых действий ВС РФ против террористов в САР, сообщает министерство обороны РФ.

Напомним, к 2019 году все подразделения морской пехоты были перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А. На Каспийской флотилии сформирован полк морской пехоты, на вооружение которого поставлены свыше сотни БТР-82А и более 100 единиц военной и специальной техники.

Недавно в состав ВМФ был принят большой десантный корабль «Иван Грен».