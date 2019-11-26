Зеленский обещает ценный подарок за поимку «крестного отца контрабанды»

Киев, 26 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой помочь в задержании «крестного отца контрабанды» Вадима Альперина. Глава государства пообещал в обмен на помощь ценный подарок.

На своей странице в Facebook Зеленский сообщил, что на таможне прошла спецоперация по «выявлению коррупционеров». Однако «некий господин Альперин» смог сбежать от правоохранителей. При этом глава государства подчеркнул, что разыскиваемого «считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину».

Поскольку «границы надежно перекрыты», Зеленский уверен, что Альперину не удастся далеко уйти, и сейчас он скрывается где-то на Украине.

«Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом», — написал Зеленский.

Ранее RT сообщал, что Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение. Информация была озвучена президентом на фоне его заявлений о серьезном настрое на борьбу с контрабандой. Таможенникам глава государства дал два дня на выполнение распоряжения, в противном случае обещал уволить их «другим способом».