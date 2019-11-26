«Локомотив» на своем поле уступил «Байеру» и потерял шансы продолжить европейский сезон

Москва, 26 ноября. Московский «Локомотив» на своем поле уступил леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:2 в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Юрия Семина опустилась на последнее место и утратила шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

«Железнодорожники» активно начали поединок и создали несколько голевых моментов, но реализовать их не удалось. На 11-й минуте гости вышли вперед. После подачи углового удара в штрафной площади «Локомотива» возникла суматоха. Попытка вынести мяч подальше от владений Гильерме привела к автоголу Жемалетдинова – 0:1.

До перерыва москвичи владели инициативой, но удача прочно прописалась на леверкузенской улице.

Второй тайм прошел под диктовку гостей. На 54-й минуте Свен Бендер эффектно поймал мяч влет и неотразимо пробил в угол ворот — 0:2.

За тур до окончания группового этапа «Локомотив» занимает последнее место в своей группе. За стартовой победой в матче с «Байером» последовало четыре поражения кряду. Изменить турнирное положение к лучшему команде Юрия Семина уже не удастся.

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