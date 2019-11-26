Боевики в Сирии продолжают препятствовать выходу жителей лагеря «Эр-Рукбан»

Дамаск, 26 ноября. Жители лагеря «Эр-Рукбан», расположенного на юге Сирии, сообщают, что боевики группировки «Магавир ас-Саура» продолжают препятствовать их выходу из лагеря. Такая информация была озвучена на брифинге руководителем российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майором Юрием Боренковым.

«В очередной раз призываем американское командование в зоне «Ат-Танф» оказать необходимое воздействие на подконтрольные вооруженные формирования и содействовать эвакуации беженцев», — отметил руководитель ЦПВС.

Лагерь беженцев продолжает свое существование на территории сирийской провинции Хомс. Лагерь находится на территории 55-километровой «зоны безопасности», которая создана вокруг американской военной базы «Ат-Танф». По данным ООН, в 2018 году на территории лагеря «Эр-Рукбан» находились около 50 тысяч беженцев. При этом американские военные используют беженцев в лагере «Эр-Рукбан» в качестве живого щита.

К настоящему моменту благодаря совместным усилиям властей Сирии и России из лагеря удалось вывести более 13,5 тысячи беженцев. Сейчас они находятся в центрах временного размещения, которые расположены в провинциях Хомс и Дамаск. Бывшие узники «Эр-Рукбана» обеспечены продуктами питания, квалифицированной медицинской помощью и предметами первой необходимости.