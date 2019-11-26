Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Боевики в Сирии обстреляли 15 населенных пунктов провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб

31
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли 15 населенных пунктов провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб

Идлиб, 26 ноября. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, за сутки обстреляли 15 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов. 

Участники незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты Биньямин, Сабикия, Эз-Зандик, Абтин провинции Алеппо; Санджека, Кермель, Кульджок, Хуайз, Сафсафа провинции Латакия; Телль-Метвази, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Кефрайя, Тамана, Ниха провинции Идлиб.

Ранее во вторник сообщалось, что сирийская авиация наносит удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1) на юге Идлиба в районе города Кафр-Рума. Источник сообщил о прибытии на территорию Идлиба гуманитарного конвоя ООН из 40 грузовиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров