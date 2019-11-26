Боевики в Сирии обстреляли 15 населенных пунктов провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб

Идлиб, 26 ноября. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, за сутки обстреляли 15 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов.

Участники незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты Биньямин, Сабикия, Эз-Зандик, Абтин провинции Алеппо; Санджека, Кермель, Кульджок, Хуайз, Сафсафа провинции Латакия; Телль-Метвази, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Кефрайя, Тамана, Ниха провинции Идлиб.

Ранее во вторник сообщалось, что сирийская авиация наносит удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1) на юге Идлиба в районе города Кафр-Рума. Источник сообщил о прибытии на территорию Идлиба гуманитарного конвоя ООН из 40 грузовиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.