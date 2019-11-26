Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

Дамаск, 26 ноября. Российские специалисты продолжают работу, направленную на мирное разрешение конфликта в Сирии, а также оказание помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Представители российского ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Абу-Нитулийя провинции Ракка. Местные жители получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,92 тонны.

Всего с начала урегулирования российский ЦПВС провел 2 256 гуманитарных акций, раздав жителям Сирии 3 752, 56 тонны продовольствия.

Напомним, что с 30 сентября 2015 года на территорию Сирии вернулись более 705 тысяч беженцев из-за рубежа. Кроме того, в свои дома вернулся 1 306 091 внутренний переселенец.

Российские специалисты продолжают оказывать помощь Сирии в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. Так, по состоянию на 26 ноября восстановлено 920 образовательных и 217 медицинских учреждений, 32 689 жилых домов. Отремонтировано 1 107,5 км автомобильных дорог.

Напомним, Россия объявила о начале операции в Сирии 2015 году, когда большую часть страны контролировали различные группировки боевиков и террористы «Исламского государства»1. Огневая мощь ВКС РФ позволила обратить вспять ход войны — уже к концу 2016 года террористы ИГИЛ1 потерпели поражения на всех стратегических направлениях в Сирии, а связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) исламские радикалы были отброшены от Дамаска и центральных районов Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.