Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

Дамаск, 26 ноября. Подразделения российской военной полиции во вторник провели патрулирование в сирийских провинциях Ракка и Алеппо в рамках выполнения условий российско-турецкого меморандума, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Во вторник подразделения российской военной полиции провели патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Джария — Санап в провинции Ракка, Вахшия — Киштар, Кобани — Марвах, Аджами — Авшария, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо.

Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес — Эль-Хура — Метрас — Квайрес.

Напомним, 22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание контртеррористической операции Анкары «Источник мира» против бандформирований курдов в Сирии.

С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции для вывода незаконных вооруженных формирований курдских курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности, передавала «Газета.ру».

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не владеет информацией о том, что Турция собирается нарушить меморандум. Он также добавил, что курдские вооруженные формирования потеряли интерес к взаимодействию с российской стороной в рамках данного меморандума после возвращения американских войск на север Сирии. Кроме того, глава МИД РФ посоветовал политическому руководству курдов выполнять свои обещания.