Бывший муж Лолиты пришел на шоу к Шепелеву с адвокатами

Москва, 26 ноября. Экс-супруг знаменитой российской певицы Лолиты Милявской пришел на популярное шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Вместе с собой на съемки телепередачи Дмитрий Иванов взял двух адвокатов, но это не помогло ему при прохождении теста на детекторе лжи.

Во время съемки шоу защитники Шепелева ограничили полиграфологов в вопросах, пригрозив штрафами в размере 3 млн рублей. Однако все 12 вопросов были заранее согласованы с экс-супругом певицы, сообщил полиграфолог Роман Устюжанин. По словам эксперта, адвокаты Шепелева понимали, что он не сможет ответить на вопросы, поэтому ограничили работу специалиста.

Но это все равно не помогло Иванову. На вопрос «При вступлении в брак вы имели корыстный интерес?» бывший супруг ответил отрицательно, но прибор показал, что мужчина врет. Муж Лолиты попытался оправдаться, что под «интересами» он имел в виду знакомства со звездами.

На следующий вопрос о стремлении получить израильское гражданство с помощью брака с певицей Иванов также ответил отрицательно. Полиграф показал, что мужчина не врет, сообщает «Экономика сегодня».

Утверждение Иванова о том, что отношения с Ольгой Кулиевой у него начались только после расставания с Лолитой, также оказалось ложным.

Напомним, скандал между знаменитой артисткой и фитнес-тренером начались в ноябре, после заявления Лолиты Милявской о том, что она выгнала мужа из дома из-за переписки с любовницей.