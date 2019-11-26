Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Фадеев впервые рассказал о конфликте с Крутым

2 556
0 Оставить комментарий

Фадеев впервые рассказал о конфликте с Крутым

Москва, 26 ноября. Продюсер Максим Фадеев признался, что уже пять лет не сотрудничает с композитором Игорем Крутым. По словам Фадеева, для него «этого музыканта не существует».

В беседе с порталом Teleprogramma.pro продюсер подтвердил, что уже несколько лет продолжается конфликт с Крутым, с которым Фадеев обещает не сотрудничать никогда в жизни.

«Это было пять лет назад. Я не общаюсь с Крутым пять лет. Я не захотел с ним сотрудничать. Я с ним не поддерживаю отношений и не буду никогда. Для меня этого музыканта не существует», — заявил Максим Фадеев.

Конфликт между композитором и продюсером произошел после основания музыкальной премии «Виктория», у истоков которой, помимо них, стояли Иосиф Пригожин и Эмин Агаларов. Фадеев был исключен из создателей церемонии, чему предшествовала грандиозная ссора мэтров. Эмин и Фадеев также были вычеркнуты из списка учредителей радиостанции «Русский хит».

Фадеев впервые рассказал о конфликте с Крутым

Ранее стало известно, что музыкальный лейбл Malfa, которым руководил Фадеев, расторг контракты со всеми артистами. В видеообращении Фадеев подчеркнул, что весь контент артистам отдали в безвозмездное пользование, передавала «Газета.ру». Продюсер объяснил, что данное решение принято в связи с планами реструктуризировать лейбл, который в будущем будет ориентироваться на раскрутку одного или двух музыкальных проектов в год.

Теперь все права на композиции принадлежат бывшим артистам Malfa за исключением двух исполнителей, с которыми лейбл ведет судебные споры, передавал RT. Среди теперь уже бывших артистов лейбла — группа Serebro, исполнительницы Molly, Tereza и музыкант Исайя. С певицей Наргиз Фадеев расторг контракт в сентябре.

infox - new
Источник: Teleprogramma.pro
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров