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Председатель Следственного комитета России встретился с кадетами

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Председатель Следственного комитета России встретился с кадетами

Москва, 26 ноября. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с обучающимися ведомственных образовательных организаций СКР из числа детей-сирот. В мероприятии также приняли участие руководители академий, кадетских корпусов и сотрудники центрального аппарата.

Среди гостей мероприятия был 8-классник из города Дегтярска Свердловской области Дмитрий Апресов. В ноябре школьник проявил героизм, придя на помощь тонущей малолетней девочке. Александр Бастрыкин лично поблагодарил его, отметив что молодой человек в своем юном возрасте совершил мужской поступок.

Во время своего выступления Бастрыкин также отметил важность социальной поддержки детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

«Убежден, что обучение и воспитание в наших образовательных организациях на лучших традициях российского офицерства позволит в будущем детям найти свое место в обществе и реализоваться в профессии», — высказался председатель СК.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам организации научно-исследовательской деятельности в ведомстве.

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