В ООН ждут от России прорыва по климату, медицине и «цифре»

Россия делает успехи на пути к достижению целей устойчивого развития. К такому выводу пришли участники прошедшего в столице форума «Общее будущее».

«Прогресс есть по всем показателям. Тренд правильный, но динамика разная, — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей замруководителя Росстата РФ Сергей Егоренко. — По достойному труду мы уже близки к достижению целевых значений. По здравоохранению весьма неплохие показатели. По эффективному энергопотреблению, устойчивым городам, конечно, еще работать и работать».

Четыре года назад в Генассамблее ООН озвучили 17 целей, которые стали ориентирами развития нашей страны до 2030 года. Чистые вода и воздух, качественные образование и медицина, борьба с бедностью, развитие инфраструктуры, безопасные технологии — по мнению политиков, глобальная повестка должна отражаться в жизни каждого человека. Многие задачи вошли в российские нацпроекты. Участники форума заявили: национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» требуют более пристального внимания властей.

«Сегодня мы обсуждали финансирование. В странах развитого мира государственные затраты на здравоохранение — 8,5% и выше, продолжительность жизни — 80 лет и выше. В «новых» странах Евросоюза 5-6%, продолжительность жизни — 78 лет, — сообщила корреспонденту ФАН представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. — Президент заявил после калининградского Госсовета, что будет идти на 4,1, мы приветствуем этот тренд!»

По мнению Мелиты Вуйнович, России нужно снизить уровень употребления алкоголя, табака и научить население рационально питаться.

«В питании нужно сделать упор на ограничение потребления трансжиров и соли. Если мы с этими факторами справимся, то очень быстро добьемся снижения заболеваемости, артериального давления, атеросклероза, числа сердечно-сосудистых заболеваний. Значит, увеличится продолжительность жизни и уменьшится инвалидность, о чем президент говорит в нацпроектах», — считает врач.

Ратифицировав Парижское соглашение, наша страна обязалась снизить объемы выброса парниковых газов в атмосферу и обновить производство. Теперь мир ждет от Москвы новых прорывных решений.

«Нам срочно нужно принять более решительные и амбициозные меры. Когда мы боремся с климатическим кризисом, мы боремся за нашу жизнь. При этом производство ископаемого топлива расширяется, хотя оно должно прекратиться. Решение есть. Решающее значение имеют инновации, прочные партнерские связи и финансирование», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе своего видеообращения к участникам форума.

Как отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, следующая задача России — продумать, как именно она будет выполнять требования Парижского соглашения.

«На этот счет нет единой позиции в гражданском обществе, в научном сообществе, в правительстве, в бизнесе. Придется сломать много копий, к чему мы в принципе готовы. Но хотелось бы, чтобы мы понимали: наши партнеры, передовые страны ждут от нас амбициозности. Они не хотят, чтобы наша нормативная база была профанацией», — заявил советник президента.

В Минприроды РФ профанации допустить не намерены ни под каким предлогом. В нацпроект «Экология» государство заложило 4 трлн рублей: 740 млрд — из федерального бюджета, остальное — средства частных инвесторов. К концу 2024 года страна должна снизить объемы загрязнения воздуха на 20%, обеспечить 91% населения чистой питьевой водой, восстановить 24 га водных объектов, создать 24 особо охраняемые природные территории. Причем это лишь часть амбициозных целей.

«Наши приоритеты, которые коррелируются с целями устойчивого развития, — это выстраивание новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и ликвидация незаконных свалок. Сейчас практически все твердые и промышленные коммунальные отходы в основном идут на захоронение. Всего-навсего 3% идет на утилизацию отходов. Наша задача в рамках реализации нацпроектов — поднять этот предел до 36%. Всего-навсего 7% идет на обработку ТКО. Наша задача достаточно амбициозная — поднять эту цифру до 60%», — рассказал первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

Одним из достижений цифровизации эксперты назвали высокую востребованность портала «Госуслуги». Сегодня на ресурсе зарегистрировано 100 млн пользователей. В планах Правительства РФ создать новый интернет-портал, который объединит судебную систему страны и облегчит подачу документов в суд.

«Проблемой является то, что, согласно регламенту, который введен судебным департаментом, важно каждый файл правильно назвать, строгие правила. Неправильно вводишь букву — и система отказывает. Так быть не должно, — считает замминистра юстиции РФ Денис Новак. — Помощники, конструкторы документов смогут самостоятельно составлять [электронные документы. — Прим. ФАН]. Будет упрощен сбор доказательств. Компании будут освобождены от прикладывания тех сведений, которые и так содержатся в реестре».

Чтобы достичь целей устойчивого развития, нужно знать, что в точности происходит в стране. Обеспечить растущий спрос на данные — задача Росстата. В новом году ведомство запускает серию пилотных проектов на основе технологий Big Data. В 2021 году в рамках национальной системы управления данными специалисты планируют запустить цифровую аналитическую платформу.

«Чтобы запустить проект в регионе, малому бизнесу нужна детальная информация о том, как развивается рынок в определенной сфере. К сожалению, мы не всегда можем этой информацией поделиться по целому ряду причин. Это конфиденциальность, мы малый бизнес не можем обследовать сплошным образом… Платформа и витрины данных позволят опуститься до самого детального элемента разработки, до конкретного продукта и вида деятельности», — пояснил в интервью корреспонденту ФАН Сергей Егоренко.

Об успехах в достижении целей своего устойчивого развития Россия намерена сообщить на площадке ООН в июле 2020 года. Отчет специалисты Росстата готовят совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ и МИД РФ.

«Показатели были рассчитаны буквально четыре года назад. По большинству из них есть цифры, но нет понимания, движемся ли мы необходимыми темпами к целевым значениям 2030 года», — отметил замруководителя Росстата РФ.

Как сообщил Сергей Егоренко, информацию по достижению 17 целей устойчивого развития страны Росстат представит широкой публике в середине декабря. В новом статистическом сборнике «Цели устойчивого развития в РФ» будут проанализированы более чем 300 показателей.

Напомним, 7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Обозначенные в документе приоритеты тесно соприкасаются с повесткой ООН.