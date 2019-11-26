МИД Германии заявил, что заинтересован в сохранении договора СНВ-3

Берлин, 26 ноября. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ― в интересах Германии и Европы. Об этом заявила статс-секретарь МИД ФРГ Антье Леендертсе.

«Мы должны сохранить то, что осталось (в контроле над вооружениями), я имею в виду СНВ-3. Мы не оставили надежд на продление СНВ-3, потому что он ставит ограничения на два до сих пор крупнейших стратегических арсенала – 90% ядерного арсенала, я имею в виду Россию и США», — заявила она, выступая на Форуме по внешней политике в Берлине.

По ее словам, Германия и Европа заинтересованы в продлении договора. Она отметила, что продление этого договора даст европейским странам время, чтобы продолжить работу «над новыми вызовами».

Леендертсе отметила, что Европе нужно вести работу над обеими направлениями, решая как традиционные вызовы безопасности в стратегической безопасности, так и занимаясь вопросом новых технологий.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок действия истекает в феврале 2021 года. Договор можно заменить другим документом или продлить на пять лет. В Вашингтоне заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в 2020 году.

В июне занимавший тогда пост советника президента США Джон Болтон назвал договор «ущербным» и заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен. Он отмечал, что США настроены на формирование нового соглашения в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений. По словам Болтона, оно должно быть заключено при участии России и Китая.