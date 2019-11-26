МИД РФ объяснил, почему контакты с НАТО нельзя прекращать

Москва, 26 ноября. Военные контакты между Россией и НАТО нельзя прекращать, поскольку прямой диалог дает представление о намерении партнера. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Так он прокомментировал состоявшуюся в Баку встречу главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.

«Мы положительно оцениваем такие встречи. Они очень полезны с точки зрения деэскалации, прежде всего с точки зрения правильного понимания намерений друг друга. Это серьезный разговор, который ведется на уровне высшего командования, его значение трудно переоценить», — пояснил Грушко, отвечая на вопросы журналистов.

Дипломат также добавил, что Москва предложила НАТО снизить военную активность в зонах соприкосновения и сейчас ждет от альянса ответа.

Что касается возможности созыва «Совета Россия — НАТО», то пока говорить об этом рано, считает Грушко. Замглавы МИД РФ предлагает сперва дождаться итогов предстоящего саммита Североатлантического альянса.

Напомним, что НАТО в 2014 году разорвала все контакты с Россией на фоне украинского кризиса. Ситуация усугубляется тем, что военный блок начал активно расширяться в сторону российских границ и вооружать европейские страны, что создает дополнительную напряженность в отношениях с Москвой.