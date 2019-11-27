В Госдуме объяснили, почему Украине придется уступить России в переговорах по газу

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что смена украинских законодательных актов создает целый ряд технических проблем, которые в совокупности мешают подписанию соглашения о транзите. Украина так и не привела в соответствие с новыми правилами сертификацию независимого газотранспортного оператора. О том, чем для украинского государства чревата такая задержка, Федеральное агентство новостей узнало у первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских.

«Действуя согласно нормам европейского законодательства, власти Украины решили разделить свою газотранспортную систему на две формально независимые части. Разделить — разделили, но до конца все технические согласования не провели и сертификацию нового оператора тоже. Боюсь, что до Нового года (а действующие газовые отношения действуют только до 31 декабря) этого так и не случится», — сказал депутат.

По его словам, загвоздка заключается в том, что без проведения этих согласований «Газпрому» просто не с кем подписывать новый контракт. Но есть еще одна проблема.

«Украина непременно хочет подписания контракта на 10 лет, — сказал парламентарий. — Однако нас это категорически не устраивает. Такие длительные контракты подписывают торговые партнеры, которые доверяют и уверены друг в друге. А о каком доверии к Украине может сейчас идти речь? Поэтому Миллер хочет заключить краткосрочное соглашение, которое решало бы проблемы «здесь и сейчас», а не на 10 лет вперед — совершенно неясно, что случится в отношениях между нашими странами за это время».

К тому же, Россия уже наладила более прямые и выгодные поставки своих энергоресурсов в Европу и Азию, добавил Ананских. «Северный поток — 2» скоро будет построен, и тогда о каком-то крупном транзите газа через территорию Украины можно будет забыть как о страшном сне. Зеленский это понимает и всеми силами пытается побудить нашу страну заключить долгосрочный контракт на поставку крупных объемов газа.

«Если это случится, нам и дальше придется торговать с Европой через Украину, что, помимо возникновения политических рисков, попросту невыгодно, — уверен собеседник ФАН. — С появлением же «Северного потока — 2» глобальная необходимость в газотранспортной системе этой страны попросту отпадает. Теперь нам нужен договор на сравнительно небольшие объемы газа, чтобы вести его собственно на саму Украину и на ряд стран, которые вплотную к ней примыкают».

По мнению Ананских, украинское руководство просто должно смириться и принять новые реалии без лишнего шантажа и плача. Особенно учитывая, что более дешевого газа, чем от «Газпрома», они нигде не достанут.

«А то ведут риторику в русле «все или ничего!»: либо заключаем на 10 лет соглашение, либо не делаем этого вообще. А то, что впереди зима, и их собственный народ начнет мерзнуть, власти Украины совершенно не интересует. Владимир Путин и так делает очень большие уступки нашему соседу, делая скидку на то, что это братский народ, и оставлять его без тепла в лютую зиму попросту бесчеловечно», — сказал депутат.

Парламентарий уверен: то, что предлагает сейчас украинскому «Нафтогазу» Миллер — это выгодное для России, но при этом очень либеральное по отношению к бюджету Украины предложение — никто не выламывает Зеленскому руки, заставляя подписать кабальный контракт.