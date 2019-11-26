Глава судостроительной корпорации рассказал, как будут обновлять российский флот

Для развития судостроения в России необходимо создать серьезный аналитический центр. Об этом заявил на расширенном заседании Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) ее президент Алексей Рахманов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы готовим новую организационную структуру ОСК, которая учитывает замечания, которые мы получали периодически из министерства промышленности и торговли», — сказал Рахманов.

По его словам в Объединенной строительной корпорации появится «блок развития», возглавляемый вице-президентом холдинга. Появится и «производственный блок», который будет более детально и более ответственно отвечать за ход выполнения производственной судостроительной программы.

«Плюс появится серьезный аналитический центр, поскольку многое из того, что нам надо сделать, должно опираться на серьезные академические исследования», — отметил Рахманов.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, глава ОСК отметил, что холдинг уже участвует в обновление рыболовецкого флота, который сегодня в значительной степени состоит из устаревших судов.

«38 рыболовецких судов уже находится в стройке, — сказал Алексей Рахманов, — Надеемся, что и дальше будет развитие, особенно, что касается «прибрежки» (прибрежного флота – Прим. ФАН). Мы только «за».

По словам руководителя ОСК, вопрос в том, захотят ли заказчики вкладывать серьезные деньги.

«Мы готовы строить, проекты есть, это как раз хороший формат для тех не самых больших предприятий, которые расположены в Дальневосточном федеральном округе», — резюмировал собеседник ФАН.

Меры, предпринимаемые в Мурманской области, должны привести к появлению современного и эффективного рыболовецкого флота, а также появлению на прилавках доступной и качественной свежей рыбы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 ноября во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В свою очередь губернатор рассказал о мерах, которые предпринимают власти региона в экономической и социальной сферах. В частности, Чибис отметил, что благодаря поддержке правительства в области строятся новые рыболовецкие суда.