МИД РФ призвал США скорее начать переговоры по продлению ДСНВ

Берлин, 26 ноября. Россия заинтересована в сохранении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и призывает США скорее начать переговоры по продлению договора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы заинтересованы в сохранении режима ДСНВ», — заявил Грушко на конференции по внешней политике в Берлине.

Замглавы МИД РФ отметил, что продление ДСНВ даст сторонам время, чтобы учесть новые факторы стратегической стабильности. Договор обеспечивает безопасность РФ и партнеров, поэтому есть надежда, что Вашингтон согласится на его продление, добавил Грушко.

«Очень опасно сидеть и дожидаться февраля 2021 года, когда уже не останется времени на ведение переговоров даже при наличии соответствующей политической воли. Поэтому мы предлагаем США как можно скорее начать консультации по вопросам продления ДСНВ», — подчеркнул дипломат.

Замминистра иностранных дел РФ заявил, что Москва готова обсуждать дальнейшее сокращение стратегических потенциалов, но при этом необходимо учитывать потенциалы Китая, Великобритании и других стран.

При этом некоторые эксперты утверждают, что в случае отказа США от продления ДСНВ Россия только выиграет. Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, что если ДСНВ не будет продлен, то Россия сможет делать столько ракет, сколько ей нужно. По словам Александрова, России не следует предпринимать никаких действий для сохранения данного договора, т. к. если он прекратит свое действие, то стране ничего угрожать не будет.