Путин разрешил создание международных фондов на островах Русский и Октябрьский

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает создавать международные фонды на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область), где действует режим специальных административных районов (САР).

Соответствующий документ во вторник был опубликован на официальном портале правовой информации. Отметим, что статус САР предусматривает особый режим налогообложения.

Новый закон дает возможность создавать на территории Русского и Октябрьского иностранные фонды при условии, что его учредители не будут иметь в них членства и права участия, а сами организации будут носить некоммерческий характер. Документ подробно объясняет порядок регистрации международных фондов и условия государственного контроля за их деятельностью. При этом Минюст РФ наделяется правом проводить проверки подобных организаций.

Напомним, что закон о создании специальных административных районов был принят Госдумой в июле прошло года. Авторы инициативы полагают, что подобные меры позволят привлечь дополнительные инвестиции в размере 1 млрд долларов.