Санкционные угрозы США в адрес Турции являются местью за операцию против курдских боевиков

Москва, 26 ноября. Санкционные угрозы США в адрес Турции из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400 являются местью Вашингтона за турецкую операцию против курдских террористов в Сирии. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Ранее стало известно, что турецкие военные начали тестировать радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16.

Данная информация вызвала беспокойство со стороны США. Американский сенатор Кристофер Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию, нарушив границы дозволенного». Он также добавил, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против Турции.

Орлов отметил, что очередные санкционные угрозы Вашингтона в адрес Турции являются элементом политического давления на Анкару и не связаны с началом тестирования российских С-400.

«Российские ЗРК угрожают политике США и американскому военно-промышленному комплексу. Так что говорить здесь можно только о финансовой и политической угрозе», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что данная ситуация является вполне закономерной, так как Турция пытается обрести самостоятельность и избавиться от влияния США. Кроме того, санкционное давление США связано с операцией Турции против курдских террористов в Сирии, передает «ПолитРоссия».

«Политика «санкционной дубины» — это именно та политика, которой американский политический и военный истеблишмент отбивается от тех, кто идет против Вашингтона. Это защита своих интересов. США при помощи курдов захватили значительные территории в Сирии и будут защищать их любыми методами — в том числе и посредством введения санкций», — отметил Орлов.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских боевиков на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии.

Операция Турции была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не вели боевых действий против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов. Позднее США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности на севере Сирии. Однако курдские террористы продолжили осуществлять провокации, направленные против турецких военных.

После этого глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии, отметив, что Вашингтон готов использовать войска для «защиты нефтяных ресурсов» в Сирии.

Власти США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из частной военной компании Blackwater. Наемники американской ЧВК Blackwater недавно прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были обнародованы Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.