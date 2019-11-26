В Москве на Кунцевском кладбище рухнул памятник сыну известной актрисы Кустинской

Москва, 26 ноября. На Кунцевском кладбище в Москве разрушилась плита на могиле Дмитрия Егорова – сына актрисы Натальи Кустинской, сыгравшей в фильме «Три плюс два». Об этом сообщил продюсер фильма о певице Юлии Началовой Андрей Загорский.

Памятник Дмитрию Егорову сильно накренился и держится в полувертикальном положении. По словам продюсера, в таком состоянии надгробие находится уже давно. Однако ни работники кладбища, ни родственники актрисы и ее сына не спешат как-то исправлять ситуацию.

Вместе с тем, Загорский, который занимается проектом «Мемориалы России», заявил, что готов сам заняться реставрацией могилы. Но только при условии, что родственники дадут соответствующее разрешение.

Также Загорский отметил, что знаменитая певица Кристина Орбакайте, которая когда-то снялась с Егоровым в популярном фильме «Чучело», могла бы принять участие.

«Кристина Орбакайте долго работала с Дмитрием Егоровым на одной съемочной площадке. В память о коллеге она могла бы что-то сделать», — цитирует Загорского издание National-News.

Дмитрий Егоров умер в 2002 году в возрасте 32-х лет при невыясненных обстоятельствах. По одним данным причиной стала сердечная недостаточность, по другим – его убила последняя гражданская жена.

Напомним, ранее режиссер Андрей Загорский рассказал Федеральному агентству новостей, на какой стадии находится работа над картиной, и ответил на вопрос об исполнительнице главной роли.