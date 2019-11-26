В Смольном озвучили подробности торжеств 76-й годовщины освобождения Ленинграда. ФАН-ТВ

В Смольном состоялось заседание Координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга, где обсудили план проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады и 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Члены правительства Петербурга совместно с общественными организациями ветеранов города, а также с представителями исполнительной и муниципальной властей проработали специальный план, куда вошли пожелания горожан к празднованию памятных дат.

«Основные мероприятия пройдут 18 и 27 января. 18 числа традиционно в городе Кировске наши ветераны, общественники участвуют в торжественном мероприятии в Ленинградской области. Это уже намоленное, в хорошем смысле, действие, отмечается таким образом прорыв блокады Ленинграда», — рассказал председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

В план вошли более 100 конкретных мероприятий. Так 18 января 2020 года в годовщину прорыва блокады Ленинграда состоится концертная программа в Ледовом дворце.

Центральным городским событием традиционно станет большой праздничный концерт «Ленинградская Победа», который состоится 27 января в БКЗ «Октябрьский».

В эти дни музеи города также представят свои программы. В музее «Монумент героическим защитникам Ленинграда» 27 января состоится торжественное возложение цветов и концерт с участием хора ветеранов Октябрьской железной дороги.

Музей обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке с 18 по 27 января 2020 года будет работать в свободном режиме.

«Музейно-выставочный центр «Россия — моя история» стал настоящим центром притяжения. С 14 января по 8 февраля 2020 года пройдет очень интересная интерактивная программа, посвященная работе школьных музеев памяти», — поделился Федор Болтин, заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

К торжественным мероприятиям город украсят традиционным оформлением, несущим в себе важную воспитательную и патриотическую функцию.

Основной идеей оформления станут изображения блокадной ленты вместе со знаком жителя блокадного города и медалью «За оборону Ленинграда».