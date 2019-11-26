Богданов заявил о поддержке РФ территориальной целостности Сирии

Москва, 26 ноября. Россия поддерживает территориальную целостность и единство Сирии, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с делегацией сирийской партии БААС. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Встреча состоялась в Москве, сирийскую делегацию возглавлял заместитель генерального секретаря партии Хиляль Хиляль.

Российская сторона в ходе встречи с сирийской делегацией уделила особое внимание развитию ситуации в Сирии, а также задачам искоренения терроризма в САР и проблемам восстановления социально-экономической инфраструктуры для возвращения беженцев в свои дома.

«При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета САР», — подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.