Премьер Эстонии заверил Зеленского, что сохранит санкции против РФ

Таллин, 26 ноября. Эстония продолжит сохранять санкции против России до тех пор, пока не будет реализован весь комплекс Минских соглашений. С таким заверением во вторник выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения. Мы также будем поддерживать Украину в ее стремлении на пути в ЕС и НАТО, в том числе через программу «Восточное партнерство», — отметил он.

Ратас выразил надежду на то, что украинский народ поймет правильность шагов, которые делает украинское правительство. По его словам, Эстонии потребовались годы, чтобы присоединиться к ЕС и НАТО, однако она не жалеет о своем выборе.

Напомним, что в сентябре Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), призвал страны Запада сохранить санкционную политику в отношении России. Украинский лидер заявил, что санкции должны сохраняться, пока не будет мира в Донбассе.

Отметим при этом, что сам Киев пока что ничего не сделал для урегулирования вооруженного конфликта. За все время, что действуют Минские соглашения, украинская сторона не реализовала ни одного пункта подписанного ею документа. Формальной реализацией можно назвать принятие закона об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Украинские власти неоднократно заявляли о том, что хотят отказаться или кардинально переписать «Минск-2», хотя Россия, республики Донбасса и Европа по-прежнему считают «Минск-2» безальтернативным способом положить конец кровопролитию на востоке Украины.