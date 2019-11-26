ФАН узнало, чем закончились испытания круизного лайнера «Мустай Карим»

Москва, 26 ноября. Первый построенный в России за последние 50 лет круизный лайнер «Мустай Карим» успешно прошел судовые испытания. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин.

«Судовые испытания лайнера «Мустай Карим» закончились, есть незначительные замечания по их результатам. Сейчас устраняем недоделки, занимаемся обстройкой судна, чтобы к началу новой навигации оно вышло в рейс», — заявил Першин.

По его словам, все для того, чтобы это свершилось, сегодня есть.

«Никаких серьезных препятствий я не вижу. Все технические параметры — и скоростные, и шумовые — выдержаны согласно требованиям заказчика. На сегодня этот круизный лайнер не уступает лучшим мировым образцам», — заключил собеседник ФАН.

Пассажирский теплоход проекта PV300 «Мустай Карим» вернулся после завершения ходовых испытаний 20 ноября. Они проходили в акватории Горьковского водохранилища на территории Нижегородской области. Судно было построено на верфи «Красное Сормово», входящей в Объединенную строительную корпорацию.

Строительство нового круизного лайнера было начато весной 2017 года. На воду его спустили 11 сентября 2019 года. Теплоход может автономно, без пополнения запасов топлива и моторного масла находиться в плавании 15 суток. Он вмещает 329 пассажиров, к услугам которых несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе.