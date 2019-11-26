Вашингтон, 26 ноября. Вашингтон должен расследовать предположения о любом внешнем вмешательстве в свой избирательный процесс, в том числе со стороны Украины. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Журналисты уточнили у Помпео, должен ли, по его мнению, Вашингтон изучить информацию о том, что Украина может нести ответственность за взлом компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) США в ходе выборов 2016 года.

«Всякий раз, когда есть информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность расследовать это», — заявил глава Госдепартамента США.

Помпео напомнил, что первые полтора года президентства Дональда Трампа он занимал пост главы ЦРУ и получал информацию о попытках вмешательства в американские выборы со стороны многих государств. Вашингтон «прилежно работает», чтобы гарантировать ответ в каждом таком случае с применением инструментов американской мощи, добавил госсекретарь США. Помпео призвал расследовать вмешательство Украины в избирательный процесс.

«Кстати, речь идет не только о странах, не только о действующих лицах в виде стран. Есть и негосударственные действующие лица. Их деятельность совершенно не соответствует тому, чего мы пытаемся добиться», — заявил Помпео.

Глава Госдепартамента США подчеркнул, что в случае появления информации о возможном вмешательстве в американские выборы, власти США обязаны гарантировать, что это не повлияет на результаты выборов и не подорвет западные демократические ценности.