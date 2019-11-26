Семенов пытается помочь молодым людям, обвиненным в изнасиловании «Новой Шурыгиной» 

Самара, 26 ноября. Сергей Семенов, отсидевший по «делу Шурыгиной» и ставший правозащитником, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде двух молодых людей обвинили в надругательстве в гараже над 12-летней школьницей Мариной (имя изменено). Обвиняемые категорически отрицают свою вину. В частности, 19-летний Дмитрий, которому вменяют в вину принуждение к оральным ласкам, уверяет, что пальцем не трогал Марину. Его знакомые создали петицию в защиту парня.

СМИ окрестили девочку «Новой Шурыгиной», поскольку в деле оказалось очень много спорных моментов. К делу после обращения близких Дмитрия подключился Семенов: после освобождения он переехал в Самару и занимается теперь правозащитной деятельностью, сообщает KP.RU.

Инцидент произошел 1 сентября 2017 года. В гаражи к своим совершеннолетним знакомым Дмитрию и Сергею пришла пьяная Марина. С собой у нее было три литра спиртного. После распития алкоголя Дмитрий ушел, а школьница переспала с его другом. После этого случая связь с Сергеем повторялась. Спустя год об этом узнала мать девочки и сообщила в полицию. В итоге Сергею предстоит провести 12 лет в колонии. Дмитрия изначально вызвали по делу как свидетеля, однако впоследствии отправили на шесть лет в колонию.

Семенов обращает внимание, что в этом деле все неоднозначно. в частности, тот факт, что «на момент преступления у Марины уже был парень». Заявление поступило, когда мать узнала, что ее дочка уже «не девочка».

«Я слышал, что сейчас она пишет этому Сереже, признается ему в любви, шлет фотографии, говорит, что допустила ошибку и чуть ли не замуж за него хочет выйти», — рассказал Семенов.

Правозащитник отмечает, что это типичная история. «Девочки хотят быть взрослыми», но когда предстоит отвечать перед родителями, «стараются себя обелить».

«Она обвинила парня, а теперь заявляет: «Слушай, не хотела тебя сажать». Но ему дали 12 лет, за такое время человек может вообще не выдержать. Отсидеть 12 лет — что после этого от тебя останется, как от человека?» — добавил Семенов.

По мнению правозащитника, у Дмитрия есть шанс оправдаться. Его привлекли к делу исключительно на основании слов школьницы и матери. Если девочка подтвердит, что изнасилования с его стороны не было, он сможет выйти на свободу.

Напомним, 20-летняя Диана Шурыгина приобрела известность после скандала в Ульяновске в 2016 году.

Девушка, которой на тот момент было 16 лет, обвинила молодого человека Сергея Семенова (ему был 21 год) в изнасиловании на вечеринке в честь дня рождения их общего знакомого. Суд приговорил Семенова к восьми годам строгого режима, однако затем смягчил наказание до 3 лет и 3 месяцев в колонии общего режима. А Шурыгина приняла участие в программе «Пусть говорят», что сделало ее известной на всю страну.

Семенова выпустили на свободу по УДО 10 января, передавала «Газета.ру». Журналисты поинтересовались у молодого человека, какой совет он может дать другим молодым людям, которые ходят на вечеринки, где могут оказаться несовершеннолетние девушки. Молодой человек рассказал, как избежать такой судьбы.