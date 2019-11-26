Семенов пытается помочь молодым людям, обвиненным в изнасиловании «Новой Шурыгиной» 

Самара, 26 ноября. Сергей Семенов, отсидевший по «делу Шурыгиной» и ставший правозащитником, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде.
В Нижнем Новгороде двух молодых людей обвинили в надругательстве в гараже над 12-летней школьницей Мариной (имя изменено). Обвиняемые категорически отрицают свою вину. В частности, 19-летний Дмитрий, которому вменяют в вину принуждение к оральным ласкам, уверяет, что пальцем не трогал Марину. Его знакомые создали петицию в защиту парня.
СМИ окрестили девочку «Новой Шурыгиной», поскольку в деле оказалось очень много спорных моментов. К делу после обращения близких Дмитрия подключился Семенов: после освобождения он переехал в Самару и занимается теперь правозащитной деятельностью, сообщает KP.RU.
Инцидент произошел 1 сентября 2017 года. В гаражи к своим совершеннолетним знакомым Дмитрию и Сергею пришла пьяная Марина. С собой у нее было три литра спиртного. После распития алкоголя Дмитрий ушел, а школьница переспала с его другом. После этого случая связь с Сергеем повторялась. Спустя год об этом узнала мать девочки и сообщила в полицию. В итоге Сергею предстоит провести 12 лет в колонии. Дмитрия изначально вызвали по делу как свидетеля, однако впоследствии отправили на шесть лет в колонию.
Семенов обращает внимание, что в этом деле все неоднозначно. в частности, тот факт, что «на момент преступления у Марины уже был парень». Заявление поступило, когда мать узнала, что ее дочка уже «не девочка».
«Я слышал, что сейчас она пишет этому Сереже, признается ему в любви, шлет фотографии, говорит, что допустила ошибку и чуть ли не замуж за него хочет выйти», — рассказал Семенов.
Правозащитник отмечает, что это типичная история. «Девочки хотят быть взрослыми», но когда предстоит отвечать перед родителями, «стараются себя обелить».
«Она обвинила парня, а теперь заявляет: «Слушай, не хотела тебя сажать». Но ему дали 12 лет, за такое время человек может вообще не выдержать. Отсидеть 12 лет — что после этого от тебя останется, как от человека?» — добавил Семенов.
По мнению правозащитника, у Дмитрия есть шанс оправдаться. Его привлекли к делу исключительно на основании слов школьницы и матери. Если девочка подтвердит, что изнасилования с его стороны не было, он сможет выйти на свободу.
Напомним, 20-летняя Диана Шурыгина приобрела известность после скандала в Ульяновске в 2016 году.
Девушка, которой на тот момент было 16 лет, обвинила молодого человека Сергея Семенова (ему был 21 год) в изнасиловании на вечеринке в честь дня рождения их общего знакомого. Суд приговорил Семенова к восьми годам строгого режима, однако затем смягчил наказание до 3 лет и 3 месяцев в колонии общего режима. А Шурыгина приняла участие в программе «Пусть говорят», что сделало ее известной на всю страну.
Семенова выпустили на свободу по УДО 10 января, передавала «Газета.ру». Журналисты поинтересовались у молодого человека, какой совет он может дать другим молодым людям, которые ходят на вечеринки, где могут оказаться несовершеннолетние девушки. Молодой человек рассказал, как избежать такой судьбы.
«Получше, прежде всего, надо смотреть за своим окружением, — заметил Семенов. — Самим включать голову».