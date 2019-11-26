Экс-сторонник Навального рассказал, как блогер кидает «хомячков» в ФБК ради отдыха в США

Москва, 26 ноября. Скандально известный блогер Алексей Навальный отправился в США, когда следователи проводили обыски в возглавляемом им ФБК. Об этом заявил бывший волонтер штаба Навального Александр Туровский.

Он обратил внимание на то, что срочные заграничные командировки основателя ФБК всегда удивительным образом совпадают со временем, когда деятельность фонда проверяют правоохранительные органы.

Экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов считает, что Навальный прекрасно знает о проблемах, возникающих с организацией, но отдых для него важнее людей, с которыми он работает.

«Навальному плевать. Отдых за границей у него стоит на первом месте. Это говорит только об одном: о людях Навальный не думает. Он не может разобраться даже в своей маленькой ничтожной провокационной компании, а людей просто держит за стадо», — пояснил Серуканов порталу Nation News.

Бывший соратник Навального также выразил удивление в связи с тем, что блогер может пользоваться загранпаспортом, тогда как другие сотрудники ФБК такой возможности лишены в виду продолжавшегося уголовного дела. Собеседник NN предположил, что у Навального есть высокие покровители, которые заинтересованы в его «расследованиях».

Напомним, что Мосгорсуд признал законной блокировку 75 млн рублей на счетах ФБК. В настоящее время следователи проверяют информацию об отмывании денег сотрудниками фонда. Первоначально речь шла об 1 млрд рублей, однако затем данная сумма была уменьшена до 75 млн рублей. Следствие полагает, что с января 2016 по декабрь 2018 года люди, имеющие отношение к ФБК, получали от неизвестных лиц средства, полученные преступным путем и зачисляли их на счета организации через разные банки.

В начале ноября в деле об отмывании денег появились новые подробности. Некий анонимный курьер принес в ФБК флешку с десятками миллионов в биткоинах. В самом ФБК личность этого человека скрывают.