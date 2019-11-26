Посадившая за руль шестилетнего сына россиянка придумала новое оправдание

Москва, 26 ноября. Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева, доверившая своему шестилетнему сыну управление автомобилем, заявила о необходимости увеличить штрафы за подобные нарушения.

Женщина отметила, что своим поступком она пыталась привлечь внимание общества к данной проблеме. По ее словам, размер штрафа за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему «слишком маленький», поэтому он должен быть увеличен.

«У нас штрафы маленькие за это, этим люди пользуются. В том числе, и я. И это нужно пересмотреть уже на «верхушках», а не наказывать простых, рядовых сотрудников и людей. Нужно поднимать вопрос «наверху», чтобы штрафы увеличились», — пояснила Алтынбаева.

Она также выразила уверенность, что необходимо лишать водительского удостоверения за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему, передает «Ридус».

17 ноября Алтынбаева опубликовала в социальных сетях видеоролик, на кадрах которого запечатлен ее шестилетний сын за рулем легкового автомобиля, двигавшегося со скоростью 130 километров в час. Публикация видеоролика вызвала негативную реакцию со стороны общественности. Позднее женщина заявила, что ее не пугает реакция Госавтоинспекции, отметив, что не видит «ничего плохого» в том, что шестилетний ребенок водит машину.

После этого женщину оштрафовали за нарушение ПДД, а Следственный комитет РФ завел в отношении женщины уголовные дела за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.