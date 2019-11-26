Музыкальный патриотизм. Как пианист Денис Мацуев помогает раскрыться юным дарованиям

Пианист-виртуоз Денис Мацуев — редкий пример музыканта, широко известного не только в среде ценителей классической музыки, но и далеко за ее пределами. Он выступал перед королевой Великобритании Елизаветой II, а первый диск «Неизвестный Рахманинов» записал за роялем, который принадлежал этому великому композитору. На Родине Мацуев регулярно дает благотворительные концерты, делает он это из чувства патриотизма.

Пианистом Денис хотел стать с детства: он без труда поступил в Московскую госконсерваторию, а в 1991 году, на заре собственной карьеры, стал лауреатом стипендии фонда «Новые имена». Благодаря поддержке фонда юный музыкант объездил с концертами весь мир. Его выступления слушали Папа Римский, английская королева Елизавета II и множество других высокопоставленных ценителей музыки.

В России музыканта встречали так же успешно — его выступления всегда собирали аншлаги. В 2004 году крупнейший мировой музыкальный лейбл SONY BMG Music Entertainment предложил Мацуеву сотрудничество. Альбомы, которые Денис записал совместно с лейблом, дважды становились лауреатами премии в области звукозаписи «Рекорд».

Мацуев регулярно посещает с гастролями мировые столицы. Так, в 2007 году состоялся его концерт в нью-йоркском «Карнеги-холле». Вскоре после выступления пластинки Дениса разошлись по США и Европе многомиллионными тиражами.

Денис Мацуев уже почти 15 лет занимается благотворительностью. Он возглавляет фонд «Новые имена», тот самый, который в 1991 году открыл талант Дениса миру. Цель организации — поиск и обучение молодых талантливых музыкантов из всех регионов России. Он также регулярно дает благотворительные концерты. Например, в октябре этого года пианист посвятил концерт ветеранам Ржевской битвы — выступление прошло в московском зале имени Чайковского. Все средства, полученные от продажи билетов, маэстро направил на строительство Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области. Мацуев, как настоящий патриот, считает, что нужно делать все, чтобы соотечественники не забыли великий подвиг нашей армии.