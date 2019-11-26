Сирия заявила, что сделала для уничтожения химоружия больше, чем США

Гаага, 26 ноября. Сирия в ходе конференции государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) раскритиковала США за затягивание процесса уничтожения арсенала отравляющих средств. С таким заявлением во вторник выступил постпред Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Бассам Сабах.

По его словам, Сирия с момента своего присоединения к КЗХО сделала больше, чем США за всю историю существования конвенции. Отметим, что Соединенные Штаты ранее неоднократно обвиняли официальный Дамаск в использовании химоружия против мирных жителей, несмотря на то, что весь запас отравляющих веществ еще несколько лет назад был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО.

Источником «информации» Вашингтона была скандально известная НКО «Белые каски», которая фальсифицировала последствия химической атаки, а потом снимала постановочное видео с актерами, изображающими «жертв». Фейки «Белых касок» уже дважды становились поводом для несанкционированного ООН ракетного удара США по Сирии. В последний раз вместе с американцами нападение на суверенное государство осуществляли Франция и Великобритания.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что все обвинения западных стран ничем не подкреплены. Он также обратил внимание на то, что 21 августа 2013 года, когда якобы была совершена химатака в Восточной Гуте, международная делегация посетила Дамаск с официальным визитом. Сирийская столица находится всего в нескольких километрах от Восточной Гуты, поэтому использование химического оружия не осталось бы для делегатов незамеченным.