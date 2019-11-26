Путин провел Большой открытый урок в рамках форума «ПроеКТОриЯ»

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин провел телемост со школьниками в рамках традиционного Большого открытого урока. Глава государства пообщался с 500 старшеклассниками — участниками Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

Глава государства отметил важность ранней профориентации и выбора карьеры для всех старшеклассников. Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию.

«Когда я выбирал профессию, конечно, не было Интернета, не было такой обширной, огромной информации. Тогда не было того, что есть сегодня. Не было таких «примерочных», которые сейчас показали», ― отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо информировать школьников о тех возможностях, которые есть в стране. Именно этой цели способствуют и форум «ПроеКТОриЯ», и системная работа ведущих российских компаний, которые выступают партнерами форума.

«С каждым годом «ПроеКТОриЯ» и другие программы подобного рода действительно серьезнейшим образом помогают молодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни и не ошибиться с этим выбором», — добавил глава государства.

Особое внимание Путин обратил на такие инструменты профессиональной ориентации, как онлайн-тренажер «Примерочная профессий». Сервис позволяет школьникам выбрать подходящую профессию в соответствии с увлечениями. Сейчас каталог сервиса состоит из 120 профессий, в будущем его планируют увеличить до 400.

«Я хочу пожелать всем, кто выбирает сейчас себя, выбирает свою жизнь, профессию, свое будущее, тщательно над этим работать и «примерять» себя как в вашей «Примерочной», — подытожил Путин.

Глава государства напомнил, что в настоящий момент в стране создается множество рабочих мест в инновационных сферах, молодое поколение имеет отличные возможности для трудоустройства. Путин отметил, что в текущем году около четверти миллиона молодых людей стали сотрудниками предприятий, которые занимаются инновациями в области материалов, лекарственных препаратов, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта, биологии в самом широком смысле.

Напомним, Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле с 23 по 26 ноября. На площадке «Арены-2000» собрались лучшие из лучших учителя и старшеклассники со всей страны.