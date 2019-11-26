Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела

Россиянин Сергей Шмаков установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела. Стрелок сумел выполнить группу из пяти метких выстрелов в мишень размером 60х60 см, находящуюся на удалении 2000 метров. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Для осуществления рекорда был использован полностью отечественный стрелковый комплекс, включающий в себя винтовку от Lobaev Arms СВЛ-14, оснащенную ночным прицелом от компании «Дедал-НВ».

Напомним, что сверхдальнобойная снайперская винтовка СВЛК-14 «Сумрак» выпускается отечественной корпорацией Lobaev, основанной первым российским частным производителем высокоточного оружия Владиславом Лобаевым. Историю этой корпорации ФАН освещало в одной из недавних публикаций.

По информации изготовителя, кучность и дальнобойность «Сумрака» являются непревзойденными среди серийных высокоточных винтовок.

По стандартам НАТО, снайперским считается то оружие, которое имеет кучность менее одной угловой минуты. Для сравнения: снайперская винтовка Драгунова со снайперским патроном 7Н1 обладает кучностью порядка 1,24 угловой минуты, в то время как техническая кучность СВЛК-14, использующей мощный патрон .408 Chaytac, не превышает 0,3 угловой минуты.

В калибре .408 Chaytac, СВЛК-14 позволяет произвести стрельбу групп на дальности 2500 метров и одиночные попадания на дальности свыше 3000 метров.

3 октября 2017 года из винтовки СВЛК-14 «Сумрак», перестволенной под калибр .40 Lobaev Improved, россиянином Андреем Рябинским был поставлен мировой рекорд по дальности точного выстрела в дневных условиях. Стрелок смог поразить квадратную мишень размером 1×1 м на дистанции 4210 метров. Пуля до нее летела целых 13 секунд.

Теперь в активе лобаевских винтовок оказался и мировой рекорд по дальности ночного выстрела.