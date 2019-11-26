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Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела

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Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела

Россиянин Сергей Шмаков установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела. Стрелок сумел выполнить группу из пяти метких выстрелов в мишень размером 60х60 см, находящуюся на удалении 2000 метров. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Для осуществления рекорда был использован полностью отечественный стрелковый комплекс, включающий в себя винтовку от Lobaev Arms СВЛ-14, оснащенную ночным прицелом от компании «Дедал-НВ».

Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела

Напомним, что сверхдальнобойная снайперская винтовка СВЛК-14 «Сумрак» выпускается отечественной корпорацией Lobaev, основанной первым российским частным производителем высокоточного оружия Владиславом Лобаевым. Историю этой корпорации ФАН освещало в одной из недавних публикаций

По информации изготовителя, кучность и дальнобойность «Сумрака» являются непревзойденными среди серийных высокоточных винтовок. 

Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела

По стандартам НАТО, снайперским считается то оружие, которое имеет кучность менее одной угловой минуты. Для сравнения: снайперская винтовка Драгунова со снайперским патроном 7Н1 обладает кучностью порядка 1,24 угловой минуты, в то время как техническая кучность СВЛК-14, использующей мощный патрон .408 Chaytac, не превышает 0,3 угловой минуты.

В калибре .408 Chaytac, СВЛК-14 позволяет произвести стрельбу групп на дальности 2500 метров и одиночные попадания на дальности свыше 3000 метров. 

Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела

3 октября 2017 года из винтовки СВЛК-14 «Сумрак», перестволенной под калибр .40 Lobaev Improved, россиянином Андреем Рябинским был поставлен мировой рекорд по дальности точного выстрела в дневных условиях. Стрелок смог поразить квадратную мишень размером 1×1 м на дистанции 4210 метров. Пуля до нее летела целых 13 секунд. 

Теперь в активе лобаевских винтовок оказался и мировой рекорд по дальности ночного выстрела.

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