На форуме «ПроеКТОриЯ» школьники придумали, как приобщить учителей к ИТ-технологиям

Кейс, предложенный детям в лаборатории форума «ПроеКТОриЯ» компанией Mail.group, старшеклассники назвали между собой «Научи ученого». Проведя собственное исследование, юные дарования разработали приложение и чат-бот, с помощью которых учителя могут получать от своих учеников любые консультации по современным технологиям в безопасном и анонимном режиме.

Реализован кейс в зоне вызовов «Культурный код». Как рассказал Федеральному агентству новостей преподаватель команды Арсений Семенов, образовательный тренажер поможет недостаточно подкованным в компьютерных технологиях педагогам, особенно старшего возраста, разобраться в сложных современных технологиях, ведь зачастую именно в этом вопросе дети оказываются более «продвинутыми».

«Учитель оставляет запрос, и ученикам «прилетают» соответствующие уведомления, из которых выбирается самый лучший ответ, — пояснил Семенов. — Также команда за два дня создала приложение с готовыми решениями по ИТ-темам, и реализовала обратную связь для педагогов. Например, после проведенной лабораторной работы ученики анонимно могут подсказать педагогу, что можно бы было сделать лучше. Изначально замысел был проще, но после проведенного исследования дети выявили дополнительные «болевые точки» и расширили функционал кейса».

С учетом того, что ответы от детей приходят анонимно, программа распознает негативные комментарии, чтобы избежать буллинга и возможных оскорблений.

По словам директора по связям с вузами Mail.group Сергея Марданова, кейс интересен тем, что привычная схема «учитель учит детей» тут как бы перевернута.

«Фактически сами дети определяли, чему они хотели бы научить учителей, — рассказал Марданов. — Они разработали образовательный тренажер, чтобы их учителя применяли ИТ-навыки в жизни. Ведь мы все понимаем, что сегодняшние учителя нередко отстают по знаниям с точки зрения технологий. Нам кажется такой подход интересным, и мы планируем в том числе с детьми доделать эту разработку. Коллеги из «Алгоритмики», которые к нам присоединились как эксперты, готовы применять ее для обучения учителей информатики».

Эксперты отметили, что работать над программами команде школьников было трудно, но очень интересно. Конечно, продукт нуждается в некоторой доработке, но с учетом высокой востребованности велика вероятность, что со временем приложение появится в широком доступе.

Напомним, Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле с 23 по 26 ноября. На площадке «Арены-2000» собрались лучшие из лучших учителя и старшеклассники со всей страны, чтобы предложить свои решения для ответов на вызовы, которые в ближайшие годы встанут перед Россией: «Культурный код», «Безопасность», «Среда обитания», «Экология», «Здоровье» и «Производственная революция».