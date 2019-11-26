Российские IT-компании вытесняют Microsoft Office с африканского рынка

Российская IT-компания «Новые облачные технологии» планирует заняться поставками своего программного обеспечения в ряд африканских стран взамен ПО главного конкурента Microsoft Office — уже ведутся переговоры с Угандой.

«Мы ведем переговоры с несколькими африканскими странами, которые расположены в восточной и центральной части континента, среди которых, например, Уганда. В первую очередь нас интересуют страны, имеющие давние дружественные отношения с РФ, с которыми уже осуществляется государственное взаимодействие по линии образовательных инициатив и культурного обмена», — сообщил в ходе всероссийской конференции «Антисанкции: в чем выгода импортозамещения в сфере IT» заместитель гендиректора IT-компании «Новые облачные технологии» Армен Кочаров.

Он отметил, что помимо африканских стран компания видит также перспективы сотрудничества со странами СНГ, Латинской Америкой и Турцией.

Представитель «Новых облачных технологий» заявил, что компания уже предоставила лицензию на базе программного обеспечения «МойОфис Профессиональный» на 300 рабочих мест для правительства Республики Бурунди. Армен Кочаров добавил, что в рамках сотрудничества африканским образовательным учреждениям были предоставлены пакеты «МойОфис Образование».

«Сотрудничество со странами Африки — это долгосрочная инвестиция, которая требует построения и развития партнерской сети, вложений в образование. Необходимо уже прямо сейчас закладывать основы безопасной инфраструктуры, развивать цифровой суверенитет страны и бизнеса, а также активизировать работу по обучению населения компьютерной грамотности», — считает Кочаров.

Напомним, что всероссийская конференция «Антисанкции: в чем выгода импортозамещения в сфере IT» проходит в Москве 26 ноября. В рамках мероприятия ведущие специалисты в сфере IT обсуждают достижения и проблемы импортозамещения в своей сфере, сертификацию операционных систем и формирование единого реестра российского программного обеспечения.