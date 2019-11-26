Стала известна причина вынужденной посадки самолета Ереван — Москва

Ростов-на-Дону, 26 ноября. Самолет авиакомпании «Армения», направляющийся из Еревана в Москву, был вынужден сесть в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник сообщил Комитет гражданской авиации Армении.

«Уважаемые граждане, сообщаем, что 26 ноября самолет авиакомпании «Армения» Boeing-737-500 EK 73736, направлявшийся по маршруту Ереван — Москва (рейс NGT930) вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону», — пишет ведомство в Facebook.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, причиной незапланированной посадки стал отказ одного из генераторов, который отвечает за энергоснабжение самолета.

Приземление прошло в штатном режиме. Сообщается, что сбой в работе генератора никак не сказался на безопасности полета. Единственным его последствием стал потускневший свет в салоне. Наземные службы проверили борт, и вскоре лайнер снова вылетел в Москву.

Напомним, что в начале ноября пассажирский самолет Boeing-777, следовавший рейсом Москва — Пунта-Кана, совершил аварийную посадку в столичном «Шереметьево». Причиной экстренного приземления стали проблемы с одним из двигателей. На борту лайнера находились 488 пассажиров, никто не пострадал.