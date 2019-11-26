Турция сообщила о 17 погибших при подрыве курдскими боевиками машины в Сирии

Анкара, 26 ноября. Курдские боевики подорвали заминированный автомобиль в районе сирийского города Рас-аль-Айн, в результате чего погибли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

«Курдские боевики продолжают нападения на гражданских лиц к востоку от Евфрата. Погибли 17 человек и более 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в деревне Телль-Халаф к западу от Рас-эль-Айна», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Операция Турции была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

17 октября власти США и Турции договорились о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов. 23 октября США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности в Сирии. Однако курдские боевики продолжают осуществлять провокации в зоне безопасности, направленные против турецких военных и мирного населения.

12 ноября курдские террористы устроили серию терактов в сирийском городе Камышлы, в результате трех взрывов погибли семь человек, еще 70 получили ранения.16 ноября курдские боевики устроили теракт в городе Аль-Баб, жертвами которого стали 10 мирных жителей Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.